「原因は自分にある。」の小泉光咲と俳優の四坂亮翔が8月10日スタートの読売テレビ制作の深夜ドラマ「陽キャ集団にいる芹沢は、俺の前だと様子がおかしい」（関西ローカル、TVerで配信）にダブル主演する。単独での連ドラ初主演の小泉はボーイズラブ（BL）好きのぼっち男子・鈴木創、連ドラ初主演の四坂は学校一の陽キャイケメン・芹沢遥斗にそれぞれなり切る。「みなと商事コインランドリー」などで知られる椿ゆず氏による同