◇交流戦ソフトバンク3―2阪神（2026年6月11日みずほペイペイ）ソフトバンクのスチュワートがもうひと踏ん張りできず5勝目はお預けとなった。1点リードの6回に前川に右前適時打を浴び同点に追いつかれた。粘りの投球を見せていたが6回途中7安打2失点で降板となった。「前回の登板もそうでしたがイニングの途中で降板することになってしまったのが悔しい。（2番手で2死一、三塁のピンチを切り抜けた）津森のおかげでなん