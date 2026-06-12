「私は拒否をいたします」週刊文春が展開を続ける「高市陣営による中傷動画問題」。衆院予算委員会での高市早苗首相の答弁や動画作成者の取材への対応が注目を集めた。高市官邸はどんな風に現状をとらえているのだろうか。【写真を見る】「激ヤセ」する前の高市首相現在と比較すると「まるで別人」問題となっているのは、高市氏の公設第1秘書・木下剛志氏が起業家の松井健氏に昨年10月の自民党総裁選と今年2月の衆院選でライ