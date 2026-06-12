◇交流戦ソフトバンク3―2阪神（2026年6月11日みずほペイペイ）ソフトバンク・正木が左翼席中段に打球を運ぶ飛距離135メートルの5号同点ソロを放った。0―1の4回、先頭で阪神・伊藤将がフルカウントからの9球目に投じたツーシームを捉えた。「何とかきっかけをつくれればいいなと思っていました」。3回までは打者9人を完全に抑えられていただけに小久保監督も「流れを変えてくれた」と称賛する値千金の一打となった。