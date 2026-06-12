◇交流戦日本ハム3−０DeNA（2026年6月11日エスコンF）【記者フリートーク】孫易磊は幼少期から自他ともに認めるやんちゃな少年だった。「学校が終わったら友達と走り回って遊んで、夕飯の時間に家に帰る感じでした」。スクワットで300キロを上げられると冗談交じりに話すなど、担当通訳も「普段はもっとふざけている」と明かした。一方、学生時代の成績は学年1位を取ったこともある秀才。来日後は言語や食事の違いに戸