©ABC-A・東映アニメーション 毎週日曜あさ8時30分から、ABCテレビ・テレビ朝日系列国24局ネットにて放送中のプリキュアシリーズ第23弾「名探偵プリキュア！」。第21話より、いよいよキュアエクレール編がスタートする！ 「名探偵プリキュア！」キービジュアルにも描かれているものの、謎に包まれたままだったキュアエクレール。ずっと誰がキュアエクレールか隠されてきたが、