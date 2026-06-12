◇交流戦日本ハム3−０DeNA（2026年6月11日エスコンF）日本ハム打線は、一人一人がチームのために必死でつなぎ、今季初先発で自己最速158キロをマークするなど、6回無失点と快投した台湾出身の3年目右腕・孫易磊（スン・イーレイ）投手（21）にプロ初勝利をプレゼントした。0―0で迎えた6回だ。1死から1番・水谷が復帰後3戦連続となる中前打で口火を切ると、2番・水野のバント安打でチャンスを広げ、3番・レイエスが右前