「新馬戦」（１３日、函館）津軽海峡を望む新緑のターフで一番星を挙げる。１３日函館５Ｒ（芝１２００メートル）で初陣を切るアルテクィーン（牝２歳、父カラヴァッジオ、栗東・杉山晴）。母は芝の短距離〜マイルで４勝、祖母が０７年の函館２歳Ｓ覇者ハートオブクィーンと快速の遺伝子を受け継いでいる。先月後半に函館に入厩。馬体重は４６０キロ前後で、扇山助手は「カイバをよく食べているので、こちらでも豊富に乗り込