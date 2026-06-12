◇交流戦日本ハム3−０DeNA（2026年6月11日エスコンF）来日3年目の21歳。台湾出身の日本ハム・孫易磊（スン・イーレイ）が今季初登板、通算10度目の登板で初勝利をつかんだ。「やっといい投球ができて、不安がなくなった」。初回から自己最速158キロを計測するなど4回まで完全投球。6回を2安打無失点、8奪三振で投げ切った。23年オフ、最速156キロを誇る“台湾の至宝”を巡っては日米10球団以上が獲得に乗り出した。支配