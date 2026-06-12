線路脇に咲き誇るアジサイの脇を進む箱根登山電車＝10日、神奈川県箱根町神奈川県箱根町の「箱根登山電車」の車窓から眺めることができるアジサイが、見頃を迎えた。線路脇やホームには7千株が植えられており、青紫や白、ピンクなど色とりどりの花が乗客の目を楽しませている。運営する小田急箱根によると、12日から30日までは約9キロの箱根湯本―強羅間でライトアップも。夜の闇にアジサイが浮かぶ幻想的な景色となり、臨時電