◇W杯北中米大会1次リーグA組メキシコ ― 南アフリカ（2026年6月11日メキシコ市）サッカーのW杯北中米大会が11日（日本時間12日）、メキシコ市のメキシコシティー競技場（アステカスタジアム）で開幕。開幕戦では地元メキシコが南アフリカと対戦。南アフリカは後半に2人の退場者を出し、メキシコも試合終了間際に退場者を出した。試合は2―0でメキシコが制した。メキシコが1点をリードして迎えた後半4分、MFスフェフェロ