「宝塚記念・Ｇ１」（１４日、阪神）有馬記念に続く秋春グランプリ連勝を狙うミュージアムマイルは、１枠２番にゲートイン。友道助手は「極端な大外でなくて良かったです。偶数枠ですし、有馬記念も内枠（２枠４番）でしたからね」と内の偶数枠を歓迎した。阪神コースはキャリア初となるが「似たような形態の中山で走っている。当日輸送は朝日杯ＦＳ以来で久しぶりになりますが、そんなに馬体が減ることもないと思います」と