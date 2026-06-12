【「これ描いて死ね」9巻】 6月12日 発売 価格：880円 【拡大画像へ】 小学館は、マンガ「これ描いて死ね」の9巻を6月12日に発売する。価格は880円。 本作は「金剛寺さんは面倒臭い」や「ラブロマ」などで知られるとよ田みのる氏の最新作。「マンガ大賞2023」大賞や「第70回小学館漫画賞」に輝いており、7月よりTVアニメの放送がスタートする。 9巻では2年生が北