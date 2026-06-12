【「老境博徒伝SOGA」4巻】 6月12日 発売 価格：880円 【拡大画像へ】 竹書房は、マンガ「老境博徒伝SOGA」の4巻を6月12日に発売する。価格は880円。 本作は福本伸行氏が生み出した麻雀マンガ「天」のスピンオフ作品。「近代麻雀」で連載が行なわれている。 疑似通貨ペリカが流通するカジノ型老人ホームに入居した、西の怪物・僧我三威。4巻の帯には「カジノ型老