6月8日～6月12日 公開 榊原徹士さん 【拡大画像へ】 秋田書店は、ヤンチャンWeb内「グラビア」のページにて、グラビアを6月8日から6月12日にかけて公開した。 「メンズマンデー」には榊原徹士さんが登場。そのほか紗倉まなさんの「ヤングチャンピオン烈No.5」アザーカット、織莉叶さんの「ヤングチャンピオンNo.12」アザーカット、あんずさんの「今月の一推しグラビアン」