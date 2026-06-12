蒼井優が主演を務める7月期のTBS金曜ドラマ『Tシャツが乾くまで』に松山ケンイチが出演することが発表された。 参考：夏帆、蒼井優主演『Tシャツが乾くまで』に出演『silent』以来の生方美久作品で主婦役に 本作は、とある事故に巻き込まれた2組の夫婦の“愛”と“秘密”を描くオリジナルストーリー。ある夏の日、当たり前に続いていくと思っていた2組の夫婦の幸せな日常が、事故をきっかけに突如として崩れ去