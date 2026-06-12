原因は自分にある。の小泉光咲と四坂亮翔がW主演を務める連続ドラマ『陽キャ集団にいる芹沢は、俺の前だと様子がおかしい』が、8月10日より読売テレビのドラマDiVE枠で放送されることが決定した。 参考：『リボーン』残された“謎”を徹底考察高橋一生が見せた“一人四役”級の表現力 『みなと商事コインランドリー』（テレビ東京系）の椿ゆずが原作、ほわこが作画を手がけた同名コミックを実写化する本作は、