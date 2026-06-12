ヒカルさんのyoutubeで「48歳でこのスタイルはすごい!?」と話題沸騰のYumico。このスタイルをつくっているのが、骨格レベルから体型が変わり、女性らしいメリハリボディになれる「ユミコア」。なかでも、とくに簡単で、早く結果が出るものだけを集めたベスト版書籍『ユミコアで−10歳ボディを手に入れる』が発売されています。今回は、そのなかから夏に向けてボディラインを変えたい人がまず最初に気をつけることを紹介していきま