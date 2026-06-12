北中米ワールドカップが現地６月11日に開幕し、開幕戦で開催国メキシコと南アフリカがメキシコシティー・スタジアムで対戦した。グループステージ初戦で大観衆の後押しを受けるメキシコは、立ち上がりから積極的なハイプレスで主導権を掌握。その姿勢が早々に結果へと結び付く。９分、エリク・リラが高い位置から激しくプレッシャーをかけて相手DFのミスを誘発。こぼれ球を拾ったフリアン・キニョネスがボックス中央へ持ち込