あなたは普段、どんな“飲みもの”を口にしているだろうか。実は飲むと認知症予防になるものと、反対に発症リスクを高めるものがある。今回は認知症リスクを「下げる」、言い換えると脳機能を維持する飲みものを紹介しよう。それは全身の健康にも良いようだ。（ジャーナリスト笹井恵里子）認知症リスクを大幅に低減する「フラボノイド」を含む飲みものとは？認知症リスクを下げる作用のある飲みものは、大きく五つある。東邦