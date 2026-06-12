森保ジャパンを襲ったショッキングな一報は、隣国のメディアにも衝撃を与えたようだ。現地６月11日、日本サッカー協会は北中米ワールドカップに臨む日本代表から主将のMF遠藤航が怪我の影響で離脱すると発表。新たなキャプテンはDF板倉滉に決まり、FW町野修斗が追加招集される運びとなった。遠藤は直後に公式Ｘを更新して想いを綴り、チームメイトへのエールやファンへのメッセージを寄せるとともに、代表引退を表明したのだ。