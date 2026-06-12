12日6時00分、大阪取引所の日経225先物期近2026年9月限は前日比2060円高の6万6540円で夜間取引を終えた。日経平均株価の現物終値6万4217.27円に対しては2322.73円高。出来高は2万1084枚だった。 TOPIX先物期近は3910ポイントと前日比65.5ポイント高、TOPIX現物終値比79.65ポイント高だった。 銘柄清算値(終値)前日清算値比出来高 日経225先物 66540 +2060 21084 日