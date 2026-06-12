プロ野球 セ・パ交流戦は11日、6試合が行われました。セ・リーグ首位の巨人は楽天に敗れ、6月9試合目で初黒星。連勝が6で止まりました。阪神、ヤクルト、DeNA、広島と4チームが敵地で3連敗。特にヤクルトは泥沼の7連敗となっています。中日はロッテにサヨナラ負けでカード負け越し。セ・リーグはこの3日間、巨人の2勝、中日の1勝とわずか3勝にとどまりました。この日はセ・リーグが6戦全敗。上位が僅差のセ・リーグですが、順位は