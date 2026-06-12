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【土曜・阪神】２Ｒ△ジーティースティア３Ｒ△フェブリノ４Ｒ△ファランギーナ５Ｒ◎ラホーヤアイズ６Ｒ△ウンディーネ７Ｒ△アミラル８Ｒ○ウォーターエアリー１０Ｒ△ボルセーナ１１Ｒ○マリアナトレンチ１２Ｒ△エスティヴァリス【日曜・阪神】２Ｒ△ジュンクロノシップ３Ｒ△サマーナジュム９Ｒ○ヤマニンレセディ１０Ｒ○アイルシャイン１２Ｒ○ロサンゼルス土日ともに阪神で騎乗。最も