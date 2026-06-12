「宝塚記念・Ｇ１」（１４日、阪神）昨年末の有馬記念。直線半ばで先頭に立ち、見せ場十分の２着に好走したコスモキュランダが、今度は春のグランプリでファンをアッと言わせる。今年はダービー馬２頭を含む豪華なメンバー。それでも加藤士津八調教師（４１）＝美浦＝は「メンバーは強いし、どうかなと思うけど、逆に考えると強い馬たちがけん制し合ってくれれば、出し抜けるチャンスはあると思っている。そこは馬とジョッキ