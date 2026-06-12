2026年6月10日、仏国際放送局RFI（ラジオ・フランス・アンテルナショナル）の中国語版サイトは、中国で展開する米国企業の収益性が回復する一方、地政学的リスクから投資拡大には慎重な姿勢を維持していると報じた。記事は、米中ビジネス評議会（USCBC）の会員企業を対象とした調査で、中国事業で利益を維持している企業が92％に達し、改善が見られたと紹介。95％の企業が競争力維持のために中国事業を重要視していると伝えた。そ