1【漫画】本編を読むX(Twitter)で「展開が気になりすぎる！」と話題を集めた、コマkomaさん(@watagashi4)の『家族経営のスーパーの女の子と近くの工事現場のお兄ちゃんの話』を紹介する。きみねさんのWeb小説『雨の日と月曜日』のコミカライズである「外伝編」も連載中のコマkomaさんが描く、先の見えない展開が人気を博している。234■顔を知らない2人をつなぐ「手作り弁当」工事現場で働く田嶋は、スーパーひまわりの手作り弁当