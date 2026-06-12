「新馬戦」（１４日、阪神）出世レースと名高い宝塚記念デーの新馬戦に今年も素質馬がスタンバイ。２４年セレクトセール（当歳）で２億４０００万円（税抜き）の値がついたダイナマイク（牡２歳、父キタサンブラック、栗東・中内田）。福永助手は「早い時期にゲート試験に合格し、一度放牧へ。まだ線が細く映る馬体で成長の欲しいところではあるが、血統馬らしく背中がいい」と素質を感じ取る。１週前には川田がまたがり、栗