「宝塚記念・Ｇ１」（１４日、阪神）史上３頭目の連覇を狙うメイショウタバルは８枠１６番に決まった。石橋師は「昨年は１２番で勝っているし、１コーナーまで距離もあるので。ミステリーウェイが控えるなら、自分のリズムで競馬には入れると思います」と意に介さず。続けて「大阪杯が一番状態がいいと感じていましたが、それに近い状態」とゴールドシップとの父子連覇達成へ、万全の仕上がりを強調した。