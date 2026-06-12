「新馬戦」（１３日、東京）注目の新種牡馬産駒が東京で初陣を迎える。１３日東京６Ｒ（芝１４００メートル）に出走するデミアン（牡２歳、美浦・斎藤誠）は、父がＢＣクラシックなどＧ１・４勝を挙げ６戦無敗で引退したフライトライン。世界が注目している血統だが、斎藤誠師も「柔らかみがあるのでスピードを生かした競馬をさせたい。ポテンシャルの高い馬です」と期待が大きい。今週の追い切りは美浦Ｗで３歳馬と併せ、６