「宝塚記念・Ｇ１」（１４日、阪神）１４年高松宮記念（コパノリチャード）以来のＧ１タイトル奪取に挑む宮厩舎が２頭出しで臨む。金鯱賞で２度目の重賞制覇を飾ったシェイクユアハートは、非凡な末脚にさらに磨きが掛かってきた印象。６歳馬ながら、ようやく充実期を迎えている。春の古馬３冠戦に皆勤のタガノデュードは、疲れ知らずで順調に調整中。２走前の大阪杯で上がり３Ｆ最速の脚を繰り出し、クロワデュノールに０秒３