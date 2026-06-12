気象庁は6月10日、エルニーニョ現象が発生しているとみられることを発表。今後、10月にかけてこの現象が続く見込み（100%）だとしています。 【写真で見る】“スーパーエルニーニョ”が発生した2015年…豪雨で堤防が決壊した茨城・鬼怒川 そもそも「エルニーニョ」とはどんな現象で、今夏にどのような影響を及ぼすのでしょうか？前田智宏気象予報士が解説します。 よく耳にする「エルニ}