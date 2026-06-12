バスや熊本市電（路面電車）などで新たな共通定期券を導入する計画が進んでいます。その狙いと利便性に迫ります。 【写真を見る】新たな「共通定期券」2027年春導入へバス・電鉄・路面電車が1つに同じ運賃なら別ルートもOK！熊本 市電・バス・電鉄の定期が1つに 現在、熊本では「バス」と「熊本電鉄の電車」は共通定期券がありますが、熊本市電（路面電車）とはシステムの違いから共通定期券はありません。そこで、