「宝塚記念・Ｇ１」（１４日、阪神）大阪杯→天皇賞・春を連勝中のクロワデュノールは、内めの３枠５番から春の古馬３冠制覇を目指す。斉藤崇師は「極端な枠でもないし、もともと奇数、偶数のこだわりもなかった。競馬を運びやすい、いい枠になったと思います」と満足げ。追い切り翌日の１１日は栗東の角馬場で調整を進めた。「変わりなく来ています」と仕上がりは順調そのものだ。