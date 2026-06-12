楽天８−２巨人（交流戦＝１１日）――楽天が先発全員の１５安打で８点を挙げ、連敗を５で止めた。８回２失点の滝中が３勝目。巨人は田中将が２回５失点と崩れ、引き分けを挟んで連勝は６で止まった。プレーボールから５０分もたたずに、スコアボードから巨人・田中将の名前が消えた。かつての本拠地での凱旋（がいせん）登板は、今季最短２回５失点の大乱調。チームの連勝は止まり、「迷惑をかけたし、後続の投手にも負担をか