取材に応じるインドネシア・ビジネス評議会のアルシャド・ラシッド会長インドネシアの企業トップらでつくる「インドネシア・ビジネス評議会」のアルシャド・ラシッド会長（56）は、ホルムズ海峡の封鎖を受けてエネルギーの安定供給が課題となる中、東南アジア諸国連合（ASEAN）が「燃料や原油の共同備蓄に取り組むべきだ」とし、日本の技術や資金協力に期待を示した。東京都内で11日、共同通信のインタビューに応じた。日本と