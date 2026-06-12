公取委が排除措置命令を出す方針を固めたマンションの大規模修繕工事を巡っては、以前から談合や癒着の疑惑が指摘されてきた。国土交通省は２０１７年に設計監理会社と修繕工事会社が結託し、不当に利益を得ようとするケースがあるとして、マンション管理組合などの発注者側に通知を出して注意を促したが、修繕業界の一部では談合体質が根強く残っていたのが実態だ。「この業界はもう感覚がマヒしちゃってますね」。公正取引委