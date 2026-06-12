「宝塚記念・Ｇ１」（１４日、阪神）１枠１番を引き当てたダノンデサイル。安田師は「この枠からスムーズな競馬を組み立てられるように、ジョッキーと相談していきます」とこれから作戦を練る構えだ。最内枠から勝てば、００年優勝馬テイエムオペラオー以来。コンビ復活の戸崎圭を背にＧ１・３勝目を狙う。