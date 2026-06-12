サッカー日本代表、森保ジャパンで主将を務めてきたＭＦ遠藤航（３３＝リバプール）が負傷により１２日に離脱し、代表引退を電撃表明。英公共放送「ＢＢＣ」も速報した。遠藤は左足首の負傷により、この日の練習前に離脱が決定。ＦＷ町野修斗（ボルシアＭＧ）の追加招集が発表された。リバプールに所属しているとあって遠藤のまさかの事態を英メディアが続々と速報。ＢＢＣも「日本代表キャプテンの遠藤航選手は、負傷のため