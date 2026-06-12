米マイクロソフト共同創業者で慈善活動家のビル・ゲイツ氏が１０日、少女らの性的人身売買罪で起訴され自殺した米富豪のジェフリー・エプスタイン氏との交友関係を巡り、下院監視・政府改革委員会で聴取に応じた。聴取は非公開で行われ、ゲイツ氏は事前に公表した声明でエプスタイン氏から脅迫されていたことを明かした。司法省が公開したエプスタイン文書にはゲイツ氏の名前が複数回記載されており、顔が伏せられた女性たちと