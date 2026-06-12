積極起用の狙いとは――。カーリングの日本選手権５日目（１１日、神奈川・横浜ＢＵＮＴＡＩ）、女子２次リーグが行われ、フォルティウスは中部電力に２―８、ＳＣ軽井沢クラブに７―８で敗戦。１次リーグを持ち越した通算成績は１勝２敗となったが、１２日のＧＲＡＮＤＩＲ戦に勝てばプレーオフ進出が決まる。２月のミラノ・コルティナ五輪は無念の１次リーグ敗退。不完全燃焼に終わったものの、チームはリスタートを切った。