台湾の威信は取りあえず守ったか。日本ハムの孫易磊投手（スン・イーレイ＝２１）が１１日のＤｅＮＡ戦（エスコン）で今季初先発。８奪三振を含む６回２安打無失点の好投でプロ初勝利を飾った。来日３年目の台湾出身右腕は立ち上がりから１５０キロ台中盤の直球と鋭く落ちるフォーク、チェンジアップで相手打線を圧倒。４回まで１人の走者も許さない完全投球を見せた。５回には安打と四球などで一死二、三塁の窮地を招くも後続