最下位の泥沼で、なぜか?責任者?だけが守られた。ア・リーグ東地区最下位に沈むレッドソックスで、フロント批判がさらに燃え広がっている。米メディア「ヘビー」は１１日（日本時間同日）、球団上層部がクレイグ・ブレスロー編成本部長（４５）の立場を「保証した」と報じた。チームは同日時点で２７勝３９敗。地区首位から１３・５ゲーム差をつけられ、６月としては１９９７年以来の低空飛行となっている。それでもトップの責任