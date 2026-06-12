国民的アイドルグループ・嵐がラストライブを開催した5月31日。旧ジャニーズ事務所の社長・東山紀之や井ノ原快彦（よしひこ）、岡田准一らがライブを見届けたが、元TOKIOの松岡昌宏はラジオ番組でSixTONESやSUPER EIGHTなども応援に駆けつけていたことを明かした。その前日、SUPER EIGHTの横山裕は意外な場所にいた。東京都内の専門店で、女優の小島藤子とカプセルトイを回していたのだ――。「7月期ドラマ『今夜もシリアルキ