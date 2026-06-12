「6月7日に放送された自身の冠番組『ビートたけしのTVタックル』（テレビ朝日系）に、ビートたけしさん（79）が出演。番組では、シンガポールで開催されたアジア安全保障会議にて、小泉進次郎防衛相（45）が英語でスピーチをするVTRが流れました。これを見たたけしさんは“英語、ちゃんとしている”と指摘。相変わらず独自の着眼点は健在です」（スポーツ紙記者）お笑い界のレジェンドにして、国際的映画監督でもあるたけし。来年