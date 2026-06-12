出口を探し続けている。ヤクルトは１１日のオリックス戦（京セラドーム大阪）に２―４で敗れ、今季ワースト７連敗を喫した。今季初先発した下川は５回途中まで投げて６安打３失点。５回に四球と連打で一死満塁とすると、後続・若月の適時打で先制を許した。なおも満塁のピンチは続き、宗に右越えの適時二塁打を浴びてこの回３失点で降板。１―３の７回には、３番手・リランソが二死一、三塁から西川の右前適時打で１点を失い、