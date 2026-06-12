女子プロレス「マリーゴールド」の桜井麻衣（３５）がツインスター王座への思いを語った。桜井は翔月なつみと組んだ９日新宿大会で現ツインスター王者の後藤智香、天麗皇希と対峙し、勝利。試合後には初防衛戦の相手に名乗りを上げ、２０日後楽園大会での王座奪還を狙う。古巣スターダムでかなわなかったシングルの頂点を目指してマリーゴールドに移籍したと明かした桜井は「（旗揚げ戦で結果を残せず）シングルのベルトのト