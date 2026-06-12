小さい頃になんとなくで覚えた間違った言い回しはたくさんあって、例えばブドウを「ナンドウ」と呼んだり踏切を「ネンネン」と呼んだりという、原型すら残っていないものは次第に淘汰された。子どもならではの言い間違い、可愛くて好きだったな。しかし⌘＋Q（コマンド＋キュー）のような実際の意味とさほど大きな違いのない表現はそのまま生き残り、強めの個性として今も楽しむことが出来ます。