《ずっと体調が落ちているので、家に引きこもる日々。》6月7日までに自身のInstagramでこう明かしたのは、元フジテレビアナウンサーでタレントの渡邊渚（29）。その近況に、ネット上では心配の声が広がっている。この日、渡邊は冒頭のコメントに続けて《起き上がるのもしんどくてスマホで楽しい記憶を振り返っているので、ここ数日タイの写真の投稿が続いてます笑》と現在の生活ぶりに言及。さらに《辛くて嫌なことやネガティブな