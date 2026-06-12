生後1ヶ月の子猫「つむぎ」ちゃんが、お部屋の中を一生懸命探索。その小さな体で探していた相手とは…？愛らしい子猫の微笑ましい姿を収めたリール動画は、記事執筆時点で52万回以上再生されており、「可愛すぎる」「一生懸命探してるの尊い」といった声が寄せられています。 【動画：お部屋を歩き回る『生後1か月の小さな子猫』を見守った結果…尊すぎる光景】 何かを探している子猫のつむぎちゃん Instagramアカウ